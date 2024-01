Nerviano, ragazzo di 25 anni precipita dal “Fungo” di Garbatola: morto sul colpo

Nerviano (Milano), 13 gennaio 2023 - Tragedia al Fungo di Garbatola a Nerviano dove un 25enne è morto precipitando dal sesto e penultimo piano dell’immobile di via XX Settembre abbandonato da anni, covo di sbandati e spacciatori. Caduta accidentale, gesto volontario o altro ancora? Al momento è impossibile stabilirlo. Quando sono arrivati i mezzi del 118 e i carabinieri della stazione di Nerviano, l’uomo era già morto. Sul posto era presenta anche il sindaco Daniela Colombo.

La costruzione di sette piani che in origine doveva diventare un hotel è in un clamoroso stato di abbandono da anni. Il “fungo”, chiamato così per la sua forma, raccoglie ladri di materiale edile, giovani vandali, spacciatori e prostitute ed è facilmente raggiungibile al suo interno per via di veri e propri varchi nella cinta anche sul lato del cortile di via Europa. Nel 2014 la “visita” di Matteo Salvini che aveva promesso la messa in sicurezza del sito.