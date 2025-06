Appuntamento a “ Senz’hacca”. Festival della cultura inclusiva tra libri, convegni e spettacoli

Si aperta la prima edizione di Senz’hacca - festival della cultura inclusiva. Promossa da Serena società cooperativa sociale, la rassegna analizza i cambiamenti culturali che possono sostenere la vita indipendente delle persone con disabilità, in una condizione di pari opportunità e piena autodeterminazione. Il prossimo appuntamento sarà martedì all’osteria La Tela, via Saronnese 31, sempre più impegnata nel diffondere temi sociali e di accoglienza. Alle 20.45 si terrà una doppia presentazione: il libro Un sorriso in braccio - storia di un’adozione, alla presenza dell’autrice Nicoletta Albertalli, poi la proiezione del film Crip camp - disabilità rivoluzionarie, del 2020, diretto da Nicole Newnham e Jim LeBrecht, prodotto dalla Higher Ground Productions di Barack e Michelle Obama.

Mercoledì si terrà un convegno, con gli interventi di persone con disabilità ed esperti del settore. Alle 9, al Palazzo Leone da Perego di Legnano, Mauro Leoni di Fondazione Sospiro e Sigmund Freud University, faciliterà la presentazione di diverse esperienze e riflessioni finalizzate a condividere piste progettuali incentrate su "come" sostenere la cultura dell’inclusione delle persone con disabilità. Tra i partecipanti il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli (attraverso un contributo video), il Presidente di Anffas nazionale e rappresentante del Forum nazionale del Terzo settore Roberto Speziale (tramite un contributo video), il Coordinatore del comitato tecnico dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità Serafino Corti, il Direttore di Ledha - Lega per i diritti delle persone con disabilità Giovanni Merlo. Non mancheranno le esperienze di quotidiana e faticosa inclusione vissute in Lombardia e Piemonte, raccontate dai protagonisti. Culmine della mattinata sarà la lectio magistralis di Leoni sulla scelta ormai irrinunciabile di confrontarsi con le persone con disabilità, con i relativi valori, desideri e aspettative. Si rifletterà su quanto le persone con disabilità hanno, nel corso della storia, dovuto sopportare, subire, lottare.

Giovedì alle 21, al Teatro Tirinnanzi di Legnano, la compagnia Teatro della Cooperativa presenterà Ausmerzen- vite indegne di essere vissute, scritto da Marco Paolini e portato in scena da Barbara Apuzzo e Renato Sarti (anche regista della pièce). La conclusione spetterà al concerto del gruppo Arc en ciel ensemble, il 24 giugno alle 21, al Parco del Centro socio educativo il Fiorellone, in via Don Gnocchi a Legnano. Tutte le iniziative sono a costo zero, ma è necessario confermare la partecipazione scrivendo a: senzhacca@gmail.com