Legnano, arrestato mentre ruba in un garage di via Podgora

Legnano (Milano), 13 gennaio 2023 – Dopo settimane contraddistinte da continui furti in box e cantine, soprattutto nella zona dell’Oltrestazione, è arrivato anche un arresto: nella mattinata di ieri, venerdì 12 gennaio, intorno alle 8.30 circa, i poliziotti del Commissariato di Legnano si sono mossi con rapidità dopo la segnalazione di un cittadino e hanno arrestato in flagranza di reato un tunisino - che è risultato poi essere pluripregiudicato - per tentato furto aggravato all'interno di un garage. Al Commissariato di Polizia, infatti, era giunta da poco la segnalazione di un cittadino, insospettito dalla presenza di uno straniero che percorreva avanti e indietro via Podgora e che, dopo l'uscita di un'auto da un cancello carraio, si era celermente avviato all'interno dello stabile . Lo stesso soggetto non aveva perso tempo ed era subito entrato in azione: l’uomo, infatti, era già riuscito a forzare un box all’interno dello stabile e proprio mentre si allontanava a piedi veniva bloccato dalla Volante del Commissariato di via Gilardelli che era appena giunta sul posto in pochi minuti. Il soggetto colto sul fatto è stato quindi sottoposto a controllo e trovato in possesso di un braccialetto da donna, alcune medaglie sportive oltre che di un "set" di attrezzi da scasso composto di cacciavite, scalpello e torcia. L’uomo, tra le altre cose, è già conosciuto dal Commissariato perché gravato da numerosi precedenti penali e già sottoposto all'obbligo di presentazione proprio presso l'Ufficio di via Gilardelli. I poliziotti hanno poi ricostruito a ritroso il percorso compiuto dal ladro e hanno accertato che lo stesso aveva forzato poco prima la serratura di un garage. Il proprietario del box tuttavia non ha riconosciuto la merce trovata addosso all'uomo come di sua proprietà ed è pertanto plausibile che la stessa sia provento di un furto precedente compiuto dallo stesso. Il cittadino tunisino verrà sottoposto al processo con rito direttissimo nella mattinata di oggi.

Nelle ultime settimane si erano succeduti un gran numero di furto all’interno di box e canine della zona dell’Oltrestazione: in particolare erano stati segnalati furti in via Liberazione, in via Flora e via Venezia e durante le festività natalizie erano state sottratte biciclette, attrezzi da lavoro e strumenti elettronici. I furti erano stati denunciati al commissariato di Polizia legnanese.