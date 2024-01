Legnano, tenta di rubare alcolici e generi alimentari al supermercato: 52enne denunciato

Legnano (Milano), 13 gennaio 2024 – Ha cercato di rubare bottiglie di alcolici e generi alimentari nel supermercato delle Gallerie Cantoni, in pieno centro cittadino: gli agenti del Commissariato di via Gilardelli lo hanno arrestato dopo che l’uomo era stato preventivamente bloccato dalla vigilanza. L’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì, quando intorno alle 19 la Volante del Commissariato è stata inviata nella zona del supermercato della Galleria Cantoni dopo che il personale addetto alla vigilanza aveva bloccato un cittadino straniero accusato di aver rubato poco prima della merce dagli scaffali.

Giunta sul posto, gli agenti della Volante hanno raggiunto un tunisino di 52 anni, senza fissa dimora, irregolare sul territorio e con precedenti per reati contro il patrimonio. Dopo aver accertato che l’uomo aveva tentato di asportare merce per un valore totale di circa 170 euro: sette bottiglie di whisky e alcuni generi alimentari, i poliziotti lo hanno denunciato per furto aggravato.

Sempre questa settimana, i poliziotti della volante del Commissariato di Legnano hanno anche arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di revoca di sospensione e ripristino di ordine di carcerazione della Procura di Marsala, un cittadino tunisino classe 1966, pluripregiudicato, per reati commessi a Castelvetrano nel 2013. L'uomo si stava aggirando nei pressi di Corso Italia ed alla vista della Volante aveva tentato di defilarsi e nascondersi alla vista degli agenti, ma il suo tentativo è stato vanificato dalla prontezza dei poliziotti che, capite le sue intenzioni, lo hanno immediatamente bloccato e sottoposto a un primo controllo.

Considerato che era senza fissa dimora e privo di documenti, l’uomo è stato accompagnato in Commissariato e sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici, grazie ai quali è stata accertata l'esistenza del provvedimento giudiziario a suo carico. Il cittadino tunisino, già noto ai poliziotti del Commissariato legnanese che lo avevano precedentemente denunciato per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti, è stato condotto al carcere di Busto Arsizio dove dovrà scontare sei mesi di reclusione.