Mauro Nucera è il nuovo dg della società lilla

Mauro Nucera è il nuovo direttore generale: "Torno a casa, pronto per un progetto ambizioso". Succede a Roberto Nava e per lui si tratta di un ritorno in maglia lilla, dopo l’esperienza vissuta all’interno del Consiglio Direttivo tra il 2015 e il 2017. La società, attraverso una nota ufficiale, ha accolto con entusiasmo il ritorno di Nucera, legnanese, avvocato esperto in diritto sportivo con competenze sia in ambito civile che penale. Nel suo curriculum figura anche un incarico come team manager del Varese in Serie B nella stagione 2014-2015 e, più recentemente, il ruolo di direttore sportivo della Vergiatese nelle ultime due stagioni. "Sono felicissimo di tornare a casa, nella mia casa lilla – ha dichiarato Nucera –. Questo è un ruolo che ricopro per la prima volta, ma che rispecchia pienamente le mie competenze. Insieme al presidente Sergio Zoppi porteremo avanti un progetto a medio-lungo termine. Se la piazza e i tifosi ci sosterranno, ci sono tutti i presupposti per fare bene".