Tragedia sul Ticino. Giovane cade nel fiume e annega

Un grave incidente ieri a Turbigo: un uomo è tragicamente annegato nelle acque del Ticino. I soccorsi, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Alle operazioni di recupero del corpo privo di vita di un uomo hanno partecipato i vigili del fuoco dei distaccamenti di Legnano e Inveruno. Secondo le testimonianze alcuni passanti avrebbero visto un uomo, intorno ai 30 anni, barcollare e poi cadere in un punto dove il fiume si interseca tra le province di Piemonte e Lombardia. L’uomo, riferiscono i pompieri, avrebbe cercato di nuotare per raggiungere la sponda ma senza successo.

Una persona, grazie alla corrente favorevole, dopo averlo riportato a riva avrebbe tentato un massaggio cardiaco ma senza successo. Sul posto anche forze dell’ordine e personale del 118.