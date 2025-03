Il ‘Fungo’ di Garbatola, ok alla riqualificazione. Il sindaco di Nerviano: “Una nuova fase per il nostro territorio”

Nerviano (Milano), 5 marzo 2025 - Dopo oltre trent’anni di attese, incertezze e degrado, oggi possiamo finalmente dire che la vicenda urbanistica legata all’edificio noto come “Il Fungo” si è chiusa con successo. Con la firma dell’accordo e l’incasso di 990.000 euro, il Comune ha portato a termine un’operazione complessa, trasformando un problema irrisolto in una concreta opportunità di riqualificazione urbana.

“Abbiamo affrontato una situazione ferma da decenni con determinazione e senso di responsabilità – afferma il sindaco di Nerviano, Daniela Colombo –. Nonostante la ristrutturazione dell’immobile sia di natura privatistica, la convenzione con l’Ente prevedeva opere pubbliche mai realizzate dalla proprietà. Per oltre tre decenni, la comunità ha atteso che questi impegni fossero rispettati. Finalmente, grazie a un dialogo costruttivo con l’attuale proprietà, siamo riusciti a sbloccare la situazione, garantendo benefici tangibili per i cittadini”.

Negli ultimi dodici mesi, l’amministrazione ha lavorato con l’obiettivo di aggiornare la convenzione, rendendola coerente con le nuove esigenze del territorio. "Grazie a questa interlocuzione – continua Colombo – il comune ha incassato 990.000 euro, fondi che verranno destinati a due interventi strategici: la pista ciclabile di collegamento tra via Carlo Porta e via XX Settembre, parte del progetto 'Cambio' della Città Metropolitana, e la riqualificazione di Piazza Italia, un’opera fondamentale per il rilancio del commercio locale e della vivibilità urbana."

L’Amministrazione Comunale ha portato a termine un’operazione che tutela l’interesse pubblico e segna una svolta nella pianificazione urbanistica di Nerviano. "Chiudiamo un capitolo lungo e complesso – conclude Colombo – ma soprattutto apriamo una nuova fase per il nostro territorio: più spazi riqualificati, più servizi per la comunità e un futuro più sostenibile per tutti."