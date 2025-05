Natura e creatività: le proposte della Colonia Enrichetta

Sarà la Colonia Enrichetta a ospitare i centri estivi di Abbiategrasso nel 2025: la proposta dall’amministrazione comunale di Abbiategrasso, in co-progettazione con la cooperativa sociale Start che gestirà il servizio, è stata denominata Eco terra wow! ed è stata presentata questa settimana nella Sala consiliare del Castello.

"Siamo felici di poter riproporre il Centro ricreativo estivo dedicato alla scuola primaria e secondaria di primo grado, alla Colonia Enrichetta - ha spiegato Marina Baietta, assessore alle Politiche Scolastiche -. Abbiamo ricevuto il benestare all’utilizzo della struttura da parte di Ats a fronte di un impegno a garantire il rispetto di tutte le procedure descritte nel piano di bio-sicurezza necessarie per il contenimento della peste suina. I partecipanti, incentivati dal luogo che li andrà ad ospitare, saranno coinvolti in maniera ludica in un percorso dedicato alla sostenibilità ambientale, con la possibilità di vivere esperienze estremamente arricchenti".

Le novità dell’edizione 2025 del centro estivo comunale sono state illustrate da Lorenzo Fusani, direttore della Cooperativa Start: "In questi giorni stiamo procedendo al ripristino degli ambienti - ha detto Fusani -, che saranno pronti per il 9 giugno, piscina compresa. Le iscrizioni, attraverso un link specifico che può essere reperito comunque sul sito web comunale, di fatto rimarranno sempre aperte. Sarà inoltre possibile effettuare iscrizioni e pagamenti di settimana in settimana".

Nella proposta estiva una grande attenzione verrà dedicata allo sport, al divertimento, alle attività laboratoriali e alla creatività, con il filo conduttore dell’educazione ambientale. L’amministrazione si farà carico, per gli iscritti nelle settimane dal 9 giugno al 18 luglio, dell’integrazione della quota partecipativa per quelle famiglie che ne hanno i requisiti. Dal 21 luglio in poi il centro estivo resterà aperto (dal 21 luglio al 1° agosto e dal 25 agosto fino all’inizio della scuola) senza però poter usufruire del contributo integrativo comunale.

P.G.