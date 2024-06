Il “nuovo“ Fungo. Le linee guida per riqualificarlo

In occasione dell’ultima commissione consiliare, sono state presentate le linee di indirizzo che negli scorsi mesi hanno caratterizzato le interlocuzioni dell’amministrazione comunale con la proprietà dell’immobile di via XX Settembre a Garbatola, denominato “il Fungo“. Anche se la ristrutturazione è di natura privatistica, la realizzazione dell’opera è inserita all’interno di una convenzione con l’ente che prevede la trasformazione d’uso in senso residenziale-direzionale dell’edificio originariamente destinato ad attività terziario-alberghiera. Di conseguenza, la proprietà è obbligata a “restituire“ opere pubbliche a vantaggio della collettività. L’informativa condivisa con i consiglieri presenti in commissione ha riguardato la necessità di adeguare le opere indicate nella convenzione vigente, sottoscritta 15 anni fa. La riduzione del numero delle unità abitative è una delle principali linee guida che hanno caratterizzato l’interlocuzione con la società proprietaria dell’immobile. Gli appartamenti saranno sostanzialmente dimezzati rispetto al progetto originale e saranno di ampie metrature, da 80 a 140 mq, con un’attenzione particolare alla sostenibilità. L’edificio sarà in classe A, con un impianto centralizzato ibrido, serramenti ad alta prestazione energetica e un cappotto termoisolante. Un’altra linea guida prevede la realizzazione di aree a verde ad uso pubblico nella zona prospiciente l’immobile. Inoltre, verrà realizzato il collegamento del tratto di ciclabile tra via Carlo Porta e via XX Settembre a Garbatola, in sostituzione del tratto di ciclabile in località Madonna di Dio.

Christian Sormani