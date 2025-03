Neonatologia e la sala parto, certificato di “umanità”

È un percorso di formazione volontario che viene utilizzato per “umanizzare” l’assistenza nei reparti materno-infantili: ora la Neonatologia e la sala parto dell’Ospedale di Legnano si possono dire entrate ufficialmente nell’elenco dei reparti ospedalieri italiani che hanno completato, con almeno il 70% del personale, proprio questo specifico percorso formativo, denominato “Memory Box” e distribuito sulla piattaforma didattica della Fondazione CiaoLapo.

"Siamo particolarmente soddisfatti – ha commentato così quest’ultima novità Laura Pogliani, direttore S.C. Pediatria/Neonatologia dell’Ospedale di Legnano – in quanto questo riconoscimento certifica l’equilibrio fondamentale tra le capacità professionali dei nostri operatori e la loro umanità. La Direzione Strategica dell’Asst Ovest Milanese ringrazia tutto il personale sanitario che ha partecipato con passione, entusiasmo e impegno al raggiungimento dell’obiettivo".

La Fondazione CiaoLapo promuove la formazione degli operatori sanitari di area materno-infantile, l’umanizzazione dell’assistenza attraverso un approccio consapevole, empatico e trauma-orientato a pazienti e familiari, la diffusione delle buone pratiche e la ricerca scientifica in area perinatale, il sostegno psicologico e psicosociale di donne, coppie e famiglie con esperienze negative in ambito perinatale.

Va ricordato che l’area materno-infantile dell’Ospedale di Legnano si è distinta negli ultimi anni per "numeri" in controtendenza rispetto a tante altre realtà del Paese: nel corso dell’anno da poco concluso, i nuovi nati nel reparto di Legnano (dato che non corrisponde ai nuovi nati residenti a Legnano, ma al totale delle madri del territorio che scelgono il reparto di Legnano) sono stati ben 1.030. Un dato che ha consolidato un trend che dura ormai da qualche anno: nel 2023 i nuovi nati all’Ospedale di Legnano erano stati 935, mentre nel 2022 i parti erano stati 857, 30 in più rispetto al 2021, contro un -2,3% registrato a livello regionale.

P.G.