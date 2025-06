Il murale dei ricordi. Festa a stelle e strisce

Un murale nel parco dello sport di via San Rocco, che ricorda la vittoria conseguita dalla nazionale americana ai Mondiali del 1950 contro la fortissima Inghilterra (dove giocavano figli e nipoti degli immigrati cuggionesi), una targa con l’immagine del monumento al minatore, uno spazio nella toponomastica cittadina dedicata ad Herrin e un annullo filatelico che tra due mesi verrà depositato al Museo Storico della Comunicazione di Roma, dove è custodita la collezione storico postale degli annulli filatelici. Tutto questo resterà delle giornate dedicate alla "costruzione dei ricordi", quelle in cui – in questo fine settimana – ha visto la presenza a Cuggiono di una quarantina di persone giunte dell’America. Nel decimo anniversario del gemellaggio fra Cuggiono e Herrin, cittadina dell’Illinois. Molte giovani coppie, qualche anziano e dei bambini. Diversi insegnanti. Tutte persone accomunate dal desiderio di conoscere i luoghi da dove partirono alla fine dell’800 le migliaia di immigranti alla ricerca di lavoro e condizioni di vita più favorevoli rispetto alla miseria che si viveva da queste parti, "dove una proprietà fondiaria opprimente rendeva impossibile vivere con il frutto dei lavori nei campi", ha sottolineato il sindaco Giovanni Cucchetti.

L’inaugurazione del murales è stata effettuata in collegamento con a municipalità di Herrin. Sul murales l’immagine di quella formazione nelle cui fila giocavamo calciatori le cui origini erano marcatamente italiane, Gino Pariani, Frank Borghi e Charlie Colombo, figli e nipoti di immigrati che erano arrivati in America per trovare lavoro dopo essere partiti dai paesi del Mandamento di Cuggiono. G.Ch.