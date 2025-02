Medici di base e liste d’attesa. I nodi irrisolti

I medici di base? Pochi. I servizi di case e ospedali di comunità? Ancora incompleti, mentre i ritardi nelle liste di attesa per visite ed esami sono ancora un nodo irrisolto in tutto l’Alto Milanese. È lungo l’elenco delle cose che non vanno messe in primo piano dalla Cisl Fpn Pensionati in occasione dell’assemblea precongressuale svoltasi Centro Pertini. A fare il punto della situazione hanno pensato Ines Caputo, coordinatrice di zona, Marino Perotta e Luigi Maffezzoli, rispettivamente segretario organizzativo e segretario generale della Fnp milanese.

All’assemblea hanno partecipato Lorenzo Radice, sindaco di Legnano; Anna Pavan, vicesindaca di Legnano e assessora ai Servizi Sociali; Andrè Ielo Gilles, sindaco di Rescaldina; Giuseppina Nuccia Berra, sindaco di Cerro Maggiore; Stefano Sapone, consigliere con delega al Lavoro per il comune di Canegrate; Umberto Colombo, segretario generale Spi Cgil Ticino Olona e Antonio Rumoro, segretario Uilp Milano. I ritardi nelle liste di attesa per visite ed esami sono un nodo irrisolto nell’Alto Milanese, come testimoniano le segnalazioni che giungono al punto Salute Fnp e Cisl di Legnano: "Al punto Salute noi diamo informazioni e assistenza a cittadini che hanno problemi con i servizi sanitari – ha detto Ines Caputo, coordinatrice di zona - e vediamo che sono sempre molti, soprattutto fra gli anziani. In particolare per le liste di attesa, spesso aiutiamo le persone, nel rispetto della legge, a trovare una prenotazione nei tempi previsti dalla prescrizione, ma i problemi restano tanti". P.G.