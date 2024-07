Magenta, camion perde olio in strada ma l’autista scappa: indaga la polizia

Magenta, 17 luglio 2024 – Rischiava di creare gravi problemi alla circolazione la lunga striscia di olio persa da un mezzo pesante a Magenta. È accaduto nel tratto di strada tra il McDonald’s vicino alla Statale 11 e la concessionaria Opel. È la zona di via Boffalora, a ridosso della trafficatissima Statale. Diversi automobilisti hanno segnalato la presenza dell’olio per un tratto di un centinaio di metri e, nel giro di pochi minuti, è arrivata sul posto la pattuglia della Polizia locale per bloccare la corsia e deviare il traffico.

Gli agenti hanno provveduto altresì ad allertare una ditta specializzata che ha proceduto alla bonifica dell’area. Fortunatamente il problema si è risolto senza conseguenze per i cittadini. La Polizia locale ha effettuato gli accertamenti anche per capire da quale mezzo sia fuoriuscito l’olio. Mezzo che si è allontanato, facendo perdere le proprie tracce. L’area interessata vede la presenza di numerose piccole industrie e non si può escludere che si tratti di un camion diretto proprio verso uno di quei capannoni.

Risalire al responsabile sarà molto difficoltoso. L’intervento immediato della Polizia locale ha permesso di scongiurare problemi ben più gravi, in primo luogo eventuali incidenti. Il caso ha voluto che gli agenti, poco prima che scattasse l’allarme, proprio a pochi metri dal punto dello sversamento, per un altro intervento.

Diversi passanti, ciclisti e pedoni avevano segnalato il rischio di crollo del ponticello pedonale sul Canale Villoresi, in viale Piemonte. Si tratta della pista ciclopedonale che costeggia da una parte il Villoresi e dall’altra l’ex Novaceta. Da alcuni giorni le condizioni del ponticello sono andate peggiorando. Si è deteriorato presentando diversi punti dove le assi rischiavano di cedere da un momento all’altro.

La Polizia locale è intervenuta per metterlo in sicurezza, chiudendolo e impedendo in questo modo ai passanti di incappare in un incidente nel caso le assi dovessero rompersi. Tutto questo in attesa di un intervento deciso per il ripristino completo del ponte, in modo da consentirne la fruizione in sicurezza da parte di pedoni e ciclisti.