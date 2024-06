Busto, camion perde acido corrosivo che finisce su un autobus: evacuati i passeggeri

Busto Arsizio (Varese) – Momenti concitati quelli vissuti ieri nel primo pomeriggio a Busto Arsizio dopo l’incidente che in viale Sicilia ha coinvolto un camion che trasportava fusti contenenti acido cloridrico e un autobus della Stie.

A creare allarme proprio la presenza della sostanza trasportata, fuoriuscita sulla strada da un contenitore caduto dal veicolo. Il timore era che i passeggeri del bus potessero rimanere intossicati, circostanza che per fortuna non si è verificata. Sul posto immediato l’intervento degli agenti della polizia locale che hanno gestito prima di tutto l’evacuazione del mezzo della Stie, facendo velocemente allontanare le persone a bordo, a cui è stato evitato ogni contatto con la sostanza, nessuno è rimasto intossicato. Per i passeggeri solo il disagio della corsa interrotta per l’incidente.

Gli agenti hanno chiuso la strada per consentire le operazioni di messa in sicurezza da parte dei Vigili del fuoco che hanno dovuto bonificare l’area interessata dalla fuoriuscita dell’acido altamente corrosivo e pericoloso, che ha danneggiato l’asfalto. Secondo quanto ricostruito il camion, per cause da accertare, mentre stava percorrendo viale Sicilia ha perso un fusto contenente acido cloridrico, in quel momento è sopraggiunto l’autobus che non è riuscito a evitare l’improvviso ostacolo in mezzo alla strada, inevitabile è stato l’urto. Il bus ha trascinato per alcuni metri il contenitore da cui poi è fuoriuscito sull’asfalto l’acido corrosivo che ha danneggiato anche il mezzo urbano.

Il timore era per i passeggeri ma per fortuna è stato evitato ogni contatto con la sostanza. I vigili del fuoco sono stati impegnati per l’intero pomeriggio nelle operazioni di bonifica necessarie per ripristinare condizioni di sicurezza, terminato l’intervento alle 17,30 il viale è stato riaperto.