Incidente sulla tangenziale est a Milano: un camion si ribalta e perde gasolio. Rallentamenti

Milano, 15 aprile 2024 – Incidente sulla A51, nel tratto di Tangenziale Est all'altezza dell'uscita di Cologno. L'autista di un mezzo che trasportava gasolio avrebbe perso il controllo del mezzo, ribaltandosi e causando la fuoriuscita di parecchi litri di carburante. L'incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno.

Immediato l'arrivo dei soccorritori di Areu, che hanno poi accompagnato l'autista, un uomo di 43 anni, in codice giallo all'ospedale San Raffaele. Nessun altro è rimasto coinvolto. Intervenuti i vigili del fuoco del Comando di via Messina con due squadre tra cui il Nucleo Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, radiologico) per mettere in sicurezza il tratto e rimuovere il gasolio - ancora sul posto -. In azione anche gli agenti della Polstrada, al lavoro per accertare la dinamica. La circolazione ha subito rallentamenti.