Lipu: "Basta un piccolo intervento correttivo al regolamento edilizio"

"Nessuna fake news ma la segnalazione di una norma che impedisce la nidificazione. Basta un piccolo intervento correttivo, per il bene di specie amate e ad alto rischio. Il Comune ha già dimostrato attenzione per l’ambiente: lo faccia anche ora, adottando la Delibera Salvarondini". Parola del presidente della Lipu, Alessandro Polinori, che non è stato convinto dalle parole che il sindaco Lorenzo Radice, aveva speso in difesa del regolamento edilizio, già contestato su base locale dal Movimento dei cittadini. Secondo Radice il regolamento non impedisce la nidificazione: secondo il presidente della Lipu, invece, sì, e non sarebbe una questione di lana caprina. "Il Regolamento - scrive Polinori nelle missiva indirizzata a Radice e all’assessore Fedeli - prevede che, nel caso di manutenzioni o nuove edificazioni, debbano "essere adottati accorgimenti tecnici tali da impedire le pose e la nidificazione di piccioni e altri volatili". Tale formula significa evidentemente che ai cittadini di Legnano, e a chiunque effettui lavori edilizi, è richiesto un intervento addirittura proattivo per impedire la nidificazione degli uccelli, senza distinzione di specie. In tal senso a nulla vale il richiamo nel Regolamento alle normative di tutela esistenti e in particolare alla legge 157/1992. Tale legge, infatti, vieta la distruzione dei nidi ma non vieta di impedire che gli uccelli nidifichino, come fa il Regolamento. In sostanza, il Regolamento di Legnano agisce prima della legge 157, e senza infrangerla, impedendo che gli uccelli possano posarsi sui palazzi nuovi o ristrutturati della città e nidificare".

E così, mentre va preso atto che l’argomento è stato dibattuto come nessun altro negli ultimi mesi, la posizione della Lipu che già era stata espressa in prima battuta dal direttore generale, Danilo Selvaggi, viene ora replicata e dal presidente: "Per questo, e anche pensando all’ipotesi, non infondata, che nelle intenzioni del Comune di Legnano non ci sia affatto quella di danneggiare e cacciare via rondini, rondoni e altri uccelli – scrive Polinori -, abbiamo chiesto a sindaco e assessore di cancellare quel passaggio del Regolamento, ovvero riformularlo con la specifica di rivolgersi esclusivamente alle specie problematiche e nei modi giusti". P.G.