Legnano, spacciatore con le dosi di cocaina fermato dalla polizia ai giardini di via Rossini

Legnano (Milano), 20 agosto 2024 – L’hanno visto confabulare assieme a un connazionale, che poi se n’è andato via in bici, nei pressi del giardino di via Quadrio-via Rossini. Gli agenti del commissariato di via Gilardelli, impegnati in un servizio di controllo straordinario del territorio, finalizzato proprio al contrasto dello spaccio di stupefacenti nei parchi e aree verdi della città, hanno quindi deciso di fermarlo. Operazione che è andata a buon fine. Con sé aveva otto involucri contenenti cocaina, tre grammi e mezzo in tutto di droga, e 210 euro in contanti, di cui aveva tentato di disfarsi alla vista dei poliziotti. Portato in commissariato e denunciato un maghrebino pluripregiudicato, con una sfilza di precedenti com’è poi emerso dai terminali: per spaccio, naturalmente, ma anche per numerosi furti, maltrattamenti in famiglia, rissa, insolvenza fraudolenta e violazione di normative sull’immigrazione. L’uomo era già stato colpito da un provvedimento di allontanamento della Questura, che avrebbe dovuto tenerlo lontano dalle province di Milano e Varese. Provvedimento che aveva ovviamente ignorato.