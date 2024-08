Legnano, rubavano la corrente elettrica al quartiere Canazza: tre denunciati

Legnano (Milano), 1 agosto 2024 – Denunce per detenzione di armi improprie e furto di corrente elettrica, due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti: l'ultima settimana di luglio è stata intensa per la Polizia locale di Legnano.

Per quanto riguarda la sicurezza urbana, il Nucleo Falchi ha condotto operazioni sul territorio che hanno portato alla denuncia di tre persone per furto di corrente elettrica, in collaborazione con Euro.Pa ed Enel Distribuzione nel quartiere Canazza.

Guida in stato di ebbrezza

L'attività della Polizia Locale del Comando di Corso Magenta è proseguita a ritmi serrati nell’ultima settimana di luglio. Il nucleo motociclisti, impegnato in vari servizi sia diurni che notturni, ha rilevato una violazione per guida in stato di ebbrezza e una per guida sotto l’effetto di stupefacenti.

Nel primo caso, gli agenti hanno fermato nel pomeriggio un cittadino moldavo nel centro cittadino che guidava a velocità sostenuta. L'uomo è risultato positivo all'alcoltest, portando al ritiro della patente, alla denuncia per guida in stato di ebbrezza e alla contestazione di una violazione amministrativa per eccesso di velocità. Nel secondo caso, il nucleo motociclisti ha fermato di notte, lungo la SP12, un conducente italiano il cui comportamento alla guida era sospetto. Dopo la verifica preventiva per l’assunzione di stupefacenti, l'uomo è risultato positivo. È stato deferito all’autorità giudiziaria anche per violenza e minacce a pubblico ufficiale, avendo aggredito gli agenti per impedire il loro lavoro. La patente dell'uomo è stata ritirata e il veicolo, privo di assicurazione, è stato sequestrato, con una sanzione amministrativa compresa tra 866 e 3.464 euro.

Sorveglianza capillare

L’accertamento è stato possibile grazie alla segnalazione dei portali di videosorveglianza alle direttrici di accesso alla città, che hanno avvisato gli agenti su un veicolo non in regola. Questi sistemi, situati ai confini comunali, migliorano l’efficienza della polizia stradale, permettendo interventi mirati su veicoli sospetti. In un altro controllo notturno, mercoledì 31 luglio, una pattuglia ha fermato un’auto in via XX Settembre. Il conducente, un cittadino extracomunitario, è stato trovato in possesso di un coltello con lama di 30 centimetri e denunciato per detenzione di arma impropria. Inoltre, durante un controllo nella zona di viale Toselli, segnalata dai cittadini per attività di spaccio, il Nucleo ha fermato un cittadino tunisino che si aggirava con atteggiamento sospetto. Dopo un inseguimento a piedi, l'uomo è stato identificato in comando e risultato inadempiente a un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, portando alla denuncia a piede libero.