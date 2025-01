L’Epifania musicale di Fiamma Velo: "Accompagno il volo della Befana"

È uscito per l’Epifania, e non a caso, l’Ep della pianista novatese Fiamma Velo. L’artista ha lasciato l’anno 2024 con gli eventi Piano Milano City e Piano Napoli City, a febbraio il prossimo concerto lo terrà a Londra. I quattro nuovi brani sono stati pubblicati venerdì, insieme al video ufficiale del tema principale. "Ho scelto il tema di una festa tra il sacro e il profano, dopo una riflessione di due anni fa nella notte appunto tra il 5 e il 6 gennaio, un pensiero su quale musica accompagnerebbe la mitica Befana durante le sua notte di consegna doni e carbone. Da qui una serie di prove e alla fine le melodie a cui ho associato le mie riflessioni", spiega la pianista. Il brano principale è un insieme di strumenti tra cui oltre al pianoforte spiccano archi e percussioni. Ne “I dolci della Befana“ si alternano invece sonorità di soli strumenti giocattolo come toy piano, melodica, xilofono e kalimba. La sorpresa e la profondità colpiscono nella composizione “Il carbone della Befana“, per soli archi.

"Ho pensato al suono dello spizzichio delle corde degli archi, come a ricordare i movimenti rapidi e fugaci della Befana mentre porta ai bambini doni e carbone. Anche la consegna del carbone non è da considerare negativa, ma è una sfida. Dal carbone nascono anche i diamanti, quindi l’invito è alla metafora che ognuno può dare una svolta alla propria vita, cambiare in positivo", continua Fiamma. A collaborare con lei sono stati gli archi del Sinestesys Ensemble, Gamaliele Vaccari, autore della copertina dell’Ep, Massimo Fersini, che ha girato il video e il noto Maestro Roberto Cacciapaglia, direttore artistico per Ema Edition. "Voglio sottolineare che tutta la musica é accordata alla frequenza di 432 hertz, che porta benessere e armonia in quanto risuona naturalmente con l’universo", conclude la pianista.

Fiamma Velo è pianista e compositrice. Ha all’attivo due cd con la produzione artistica del maestro Roberto Cacciapaglia, anche suo Maestro. Dopo il diploma al Conservatorio di Padova in pianoforte classico, un master a Valencia per la specializzazione e un anno al Conservatorio di Milano, ha deciso da qualche tempo di abitare a Novate, da cui si può facilmente raggiungere il centro meneghino. La pianista 32enne ha un suo canale youtube in cui sono caricati più di 110 brani e dove è possibile ascoltare l’ultimo Ep e guardare il relativo video.