Polizia locale: sì al terzo turno sperimentale

L’altra sera in Consiglio comunale la presa di posizione del consigliere leghista Giuseppe Serra, che non si è presentato alla riunione per protesta contro la mancata decisione di attivare il terzo turno di lavoro per la polizia locale. Ieri la notizia della Giunta che annuncia l’attivazione, in via sperimentale, del terzo turno. "Ad oggi il turno della polizia locale termina alle 19.30. Dopo quest’ora non ci sono più regole in città, ed inizia l’autogestione degli incivili – aveva detto Serra anticipando la sua decisione -. Non siamo più disposti ad accettare il silenzio, soprattutto dopo che un giovane è stato tragicamente ucciso nelle ore serali. Il terzo turno è una necessità immediata, una misura che riteniamo essenziale non solo per la sicurezza della nostra città, ma soprattutto per sostenere i carabinieri che, quotidianamente, si trovano a gestire una mole di lavoro crescente nel territorio abbiatense".

Annunciando la decisione assunta dalla Giunta il sindaco Cesare Nai ha ribadito che "si tratta di una scelta condivisa dall’intera maggioranza e resa attuabile grazie alla disponibilità degli uomini e delle donne appartenenti al nostro comando, che abbiamo fortemente voluto con le attuali forze a disposizione". "Contestualmente ci prendiamo l’impegno di procedere con nuove assunzioni, nell’ottica di dare a questo servizio un carattere permanente. Non è semplice per un Comune organizzare e sostenere il terzo turno, ma grazie all’impegno concreto di tutte le parti coinvolte abbiamo raggiunto uno degli obiettivi più ambiziosi di questo mandato".

G.Ch.