Tragico incidente fra moto e camion: il morto è Jacopo Cilibrasi, 31enne di Canegrate

Canegrate (Milano), 12 settembre 2024 – Jacopo Cilibrasi, 31 anni, residente a Canegrate, è il motociclista morto all'alba di mercoledì 11 settembre sulla Provinciale 109, tra Lainate e Nerviano.

La tragedia si è consumata intorno alle 7 del mattino. Per ragioni ancora da accertare, attualmente oggetto di indagine da parte dei Carabinieri della Compagnia di Rho e della Polizia Locale di Lainate, la sua moto si è scontrata con un mezzo pesante, incendiandosi subito dopo l'impatto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti rapidamente i volontari della Croce Azzurra di Caronno, il personale dell’automedica e i Vigili del Fuoco, ma purtroppo per Cilibrasi non c'è stato nulla da fare.

Alla guida del camion, invece, c'era un uomo di 60 anni, illeso ma in stato di choc.