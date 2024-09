Incidente sulla Provinciale . Moto si schianta contro un camion. Centauro muore sul colpo

Moto contro camion sulla provinciale di prima mattina, muore sul colpo un centauro di 31 anni. Un incidente terribile quello verificatosi ieri mattina sulla Provinciale 109, battuta strada di collegamento fra gli abitati di Lainate e di Nerviano. Per il giovane a bordo della motocicletta, che risiede in zona ed è stato identificato con certezza solo nelle ore successive il dramma, nulla da fare. I sanitari sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. È ancora al vaglio dei carabinieri la dinamica precisa della tragedia, consumatasi in pochi istanti poco dopo le sette del mattino, all’altezza di una grande azienda agricola. Il 31enne viaggiava a bordo della sua moto, una Honda di grossa cilindrata, quando, all’improvviso, si è schiantato contro il mezzo pesante. Un impatto micidiale: il centauro, sbalzato a diversi metri di distanza, è rimasto esanime a terra mentre la moto fuori controllo si infilava letteralmente sotto la pancia del tir, prendendo fuoco. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto si sono diretti i sanitari del 118, carabinieri e vigili del fuoco.

Per il motociclista inutile ogni tentativo di soccorso. Il camionista sessantenne alla guida del tir, in preda a un forte stato di choc, è stato caricato in ambulanza e accompagnato in ospedale per controlli. Sul posto i rilievi degli inquirenti sono durati diverse ore. Per consentire prima le operazioni di soccorso e poi la raccolta di elementi utili alla ricostruzione, il tratto teatro dell’incidente è stato chiuso e il traffico del mattino dirottato su altre strade.