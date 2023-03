Tragico incidente sull’A8 a Legnano, morto anche il marito della coppia italo-argentina tamponata dal furgone

E’ morto anche il marito di Patricia Morales, la donna di 64 anni che ha perso la vita nella mattinata di domenica scorsa nell’incidente avvenuto sulla A8 tra Legnano e lo svincolo della A9 per Como-Chiasso.

Juan Carlo Iannuzzi, 67 anni, era ricoverato all’ospedale di Legnano: le sue condizioni erano apparse subito gravissime, stamattina il decesso. La coppia italo-argentina risiedeva da tempo nell’hinterland milanese. Nella mattinata di domenica era in auto con una coppia di amici, viaggiava in direzione di Milano, quando all’improvviso la vettura è stata urtata con violenza da un Mercedes Van, il cui conducente non si era accorto dei segnali di rallentamento che le macchine che lo precedevano avevano azionato. Patricia Morales è morta sul colpo, stamattina il decesso del marito.

Iannuzzi aveva 67 anni e, come la moglie Patricia Morales, era nato in Argentina ma viveva in Italia da molto tempo. Domenica la coppia viaggiava in auto in direzione Milano a bordo di una Renault Captur, tamponata all’altezza di Origgio da un Mercedes Van arrivato a velocità sostenuta che ha centrato in pieno la Renault e altri due veicoli.

Le vittime viaggiavano nella prima auto colpita e il signor Iannuzzi era nel lato anteriore destro. I soccorsi hanno subito estratto la moglie senza vita e trasportato in gravissime condizioni gli altri due feriti nello schianto, uno in elicottero e l’altro, una donna, in ambulanza. Le condizioni di entrambi i sopravvissuti erano gravissime: in arresto cardiaco, sono stati rianimati dal personale sanitario e trasportati in ospedale in codice rosso.