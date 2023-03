Incidente sull’A8 tra Legnano e il bivio con l’A9: tratto di autostrada chiuso e code in direzione Milano

Una coda in autostrada (Archivio)

Legnano (Milano), 26 marzo 2023 – Grave incidente, poco prima delle 11 di domenica mattina, sull’Autolaghi, la A8 Milano-Varese.

Lo schianto è avvenuto nel tratto compreso tra Legnano e il bivio A8-A9 in direzione Milano, all’altezza di Origgio.

A scontrarsi quattro automobili: ferite almeno cinque persone, una in gravissime condizioni. Ma al momento le informazioni sono frammentarie. Così come resta da capire la dinamica che ha portato alla carambola tra vetture.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con elicottero, automediche e ambulanze, Ma anche i vigili del Fuoco, le pattuglie della polizia Stradale e il personale di Autostrade per l'Italia.

Sulla A8 Milano-Varese è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Castellanza e il bivio con la A9 Lainate-Como-Chiasso in direzione Milano.

Attualmente nel tratto interessato il traffico è bloccato e si registrano 3 chilometri di coda in direzione Milano. Chi viaggia in direzione Milano deve uscire a Castellanza e può rientrare in A8 a Saronno. Incolonnamenti anche in senso opposto.

Il comunicato di Autostrade

Poco prima di mezzogiorno Autostrade ha diramato un comunicato: “Alle ore 11:15 circa, sulla A8 Milano-Varese è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Castellanza e il bivio con la A9 Lainate-Como-Chiasso in direzione Milano, per un incidente avvenuto tra più veicoli all’altezza del km 11. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi meccanici e sanitari, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. Attualmente nel tratto interessato il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda in direzione Milano. Chi viaggia in direzione Milano deve uscire a Castellanza e può rientrare in A8 a Saronno. In alternativa si consiglia di percorrere la A36 Pedemontana e quindi la A9 in direzione Milano”.