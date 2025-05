Lo Stelvio compie 200 anni: una grande festa per il Passo che ha fatto la storia del Giro d’Italia, si comincia il 28 maggio

Bormio (Sondrio), 9 maggio 2025 – Il passo dello Stelvio spegne le sue prime 200 candeline e si appresta a vivere un’estate ricca di appuntamenti. La salita per antonomasia del Giro d’Italia, spesso la cima Coppi della corsa rosa e teatro di imprese leggendarie, ma anche una strada regina per tutti gli amanti delle esperienze outdoor, compie due secoli. Il Passo dello Stelvio, con i suoi leggendari tornanti che si inerpicano fino a 2.758 metri di altitudine, celebra un bicentenario che racconta non solo la storia di quest’opera ingegneristica straordinaria, pensata da quel genio che porta il nome di Carlo Donegani, coi suoi 46,5 chilometri di lunghezza, 88 tornanti e 7 gallerie.

Un crocevia fra Svizzera e Alto Adige

Un’arteria alpina che mette in contatto tra loro Lombardia e Alto Adige, ma che permette di raggiungere il Canton Grigioni, in Svizzera, grazie alla strada che collega la Val Monastero al Giogo di Santa Maria (Umbrailpass). Tanti gli appuntamenti previsti per festeggiare degnamente i 200 anni dello Stelvio. L’evento clou sarà quello del 5 e del 6 luglio. “I festeggiamenti – ha detto il sindaco Silvia Cavazzi – sono l’occasione per ricordare e divulgare la storia di questa strada, dalle sue radici agli eventi che l’hanno vista protagonista attraverso documentari, immagini e testi, ma grazie ai laboratori aperti alla gioventù di Bormio guarderemo anche al futuro.

Una grande festa

Al Passo, raggiungibile anche con le navette, verranno allestiti un palco, mercatini e stand gastronomici: sono previste sfilate di carrozze trainate da cavalli, esibizioni di bande e cori”. Una grande festa collettiva, con la chiusura al traffico della strada. Il primo appuntamento sarà mercoledì 28 maggio in occasione dell’arrivo della tappa numero 17 del Giro d’Italia. Pur senza scalare il gigante per motivi di stagionalità, l’arrivo del Giro è un omaggio alla storia dello Stelvio.

La Granfondo Stelvio Santini

L’8 giugno i riflettori saranno puntati sulla Granfondo Stelvio Santini, mentre il 13 luglio sarà invece il momento della Re Stelvio Mapei: un evento che richiamerà oltre tremila partecipanti tra podisti e ciclisti. Il 30 agosto ci sarà la scalata del passo, una delle tappe dell’Enjoy Stelvio Valtellina, con la chiusura al traffico veicolare e spazio a ciclisti e podisti.