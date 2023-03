Incidente sull'A8: morta una donna, ancora gravi marito e amica

I soccorsi in un incidente

Origgio (Milano) – Un viaggio atteso per trascorrere le feste pasquali in Italia, paese d’origine, ma Patricia Morales, 64 anni, ha perso la vita nella mattinata di domenica nel gravissimo incidente che si è verificato sulla A8, nel tratto tra Legnano e lo svincolo per la A9 Como – Chiasso, in territorio di Origgio.

La donna era arrivata a Malpensa dall’Argentina con il marito, nella mattinata di domenica con una coppia di amici italiani era in viaggio in direzione di Milano, in autostrada il drammatico tamponamento che non le ha lasciato scampo. Il marito, 66 anni e l’amica, il cui coniuge era alla guida della macchina tamponata, sono ancora in prognosi riservata, ricoverati a Legnano e al San Carlo a Milano, ricoverato con lievi ferite invece l’amico della coppia.

Illeso l’autista del Van Mercedes, veicolo del servizio di noleggio, che ha tamponato la macchina su cui viaggiava la sessantaquattrenne con il marito e la coppia di amici, l’uomo è stato sottoposto ad alcoltest e ad altri esami per accertare se fosse alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, l’esito è stato negativo.

Le indagini per fare chiarezza sulle cause dell’incidente sono condotte dagli agenti della Polstrada di Busto Arsizio che hanno già ascoltato il conducente del Van, omicidio stradale e lesioni stradali gravissime, sono queste le ipotesi di reato contestate. Secondo una prima ricostruzione il conducente del Van non si sarebbe accorto che la vettura sulla quale viaggiava la vittima con il marito si stava fermando a causa di un incolonnamento. Lo schianto violentissimo non ha lasciato scampo alla 64enne. E l’autostrada domenica è stata chiusa per 4 ore.