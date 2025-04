Il villaggio operaio Saffa: i ragazzi studiano il recupero

Un viaggio tra passato e futuro, attraverso la creatività e l’impegno dei giovani. Villa Colombo ha ospitato l’inaugurazione della mostra "Designing Saffa. Memoria e progetto", frutto del lavoro degli studenti del quinto anno del Liceo artistico, indirizzo Architettura, dell’Istituto Luigi Einaudi di Magenta. Protagonista è il villaggio industriale Saffa di Pontenuovo, luogo simbolo della memoria operaia e urbana della città. Come spiega l’assessore alle politiche giovanili Mariarosa Cuciniello (nella foto), il Comune ha voluto sostenere l’iniziativa mettendo gratuitamente a disposizione Villa Colombo, credendo nel talento dei ragazzi e nel lavoro svolto con i docenti.

La mostra nasce all’interno di un progetto Pcto, Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, in collaborazione con il Fai. Gli studenti sono stati coinvolti anche come guide durante le Giornate Fai d’Autunno. Guidati dalla docente Nicoletta Onida, hanno approfondito la storia dell’insediamento Saffa, diventando narratori del territorio. Partendo da queste conoscenze, i docenti Matteo Sangalli e Maria Vittoria Cardinale hanno proposto loro di immaginare una riqualificazione dell’area, attraverso la progettazione di tre strutture coerenti con la memoria storica del sito. A fianco dei plastici e dei disegni progettuali, saranno esposte fotografie del villaggio scattate da Andrea Parisi, studente dell’indirizzo Servizi culturali e dello spettacolo dell’Ipsia Leonardo Da Vinci, parte di un reportage realizzato con la docente Antonietta Corvetti. La mostra, realizzata in collaborazione con il Comune, la rete Fari e l’associazione Libera ETS, sarà visitabile fino a domenica.Ch.S.