Il rilancio della via Francisca del Lucomagno. Ecco i progetti per riscoprire i siti Unesco

Sabato primo marzo alle 10.30, la Sala Consiliare G. Massoni di Inveruno ospiterà un importante incontro dedicato alla promozione del cicloturismo sostenibile e alla valorizzazione della storica via Francisca del Lucomagno. L’evento, promosso dal Comune di Inveruno in collaborazione con Consorzio dei Navigli Spa ed Ebike Travel Ticino, vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti istituzionali per illustrare le opportunità offerte dal territorio. Dopo i saluti istituzionali da parte del Sindaco di Inveruno, Nicoletta Saveri, e del Presidente del Consorzio dei Navigli Spa, Carlo Ferrè, si entrerà nel vivo dell’incontro con la presentazione del progetto a cura di Ebike Travel Ticino. Il focus sarà sulle potenzialità della via Francisca del Lucomagno come itinerario di cicloturismo sostenibile, unendo la mobilità dolce alla scoperta di luoghi di straordinario interesse storico, paesaggistico e culturale. L’associazione via Francisca del Lucomagno guiderà i presenti in un viaggio affascinante attraverso le meraviglie di questo storico percorso: dalle abbazie ai parchi naturali, dai siti Unesco ai borghi antichi, un racconto che intreccia le radici storiche con la vocazione turistica del territorio.

A portare un ulteriore valore al progetto sarà l’iniziativa Libri in cammino, presentata da Marcello Mazzoleni, Presidente della Fondazione per Leggere. Un’esperienza che unisce la promozione della lettura con il turismo lento, trasformando la Via Francisca del Lucomagno in un percorso culturale e letterario.

Ch.So.