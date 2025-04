Il curriculum giusto per essere scelti

Il curriculum vitae è il primo passo per presentarsi nel mondo del lavoro. Se ne parlerà il 6 maggio, alle 14, all’incontro gratuito “Scrivi il CV perfetto: trucchi e segreti per farti notare dai recruiter” organizzato all’Afolmet Red Point di Corbetta (Milano). Durante l’appuntamento, gli esperti di Afol Metropolitana spiegheranno come scrivere un curriculum vitae, che rappresenta il biglietto da visita per chi cerca lavoro e deve proporsi ai selezionatori. Sarà possibile scoprire come costruirlo in modo efficace, quali informazioni valorizzare e quali errori evitare, così da aumentare le possibilità di catturare l’attenzione dei recruiter. Per iscriversi www.afolmet.it.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività promosse dall’Afolmet Red Point di Corbetta, lo spazio dedicato al lavoro, orientamento e formazione, aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, in via Verdi 26. All’interno del Red Point, è possibile trovare servizi gratuiti su misura per affrontare con consapevolezza le sfide del mercato del lavoro: dall’orientamento gratuito al coaching professionale, passando per gli incontri dedicati alla ricerca attiva di lavoro. Per chi desidera mettersi in proprio o avviare una nuova impresa, sono disponibili percorsi specifici per sviluppare la propria idea imprenditoriale. Chi invece desidera aggiornare o potenziare le proprie competenze può contare su un supporto personalizzato per scegliere il corso più adatto, anche grazie alle opportunità offerte dal programma Gol, garanzia occupabilità lavoratori. Non mancano le occasioni per chi cerca nuove opportunità. All’interno dello spazio, infatti, è possibile consultare la banca dati di Afol Metropolitana con le offerte di lavoro presenti sul territorio e partecipare ai recruiting day, che consentono alle persone di incontrare di persona i recruiter aziendali.