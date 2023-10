Guerriglia ultras fuori dallo stadio, la condanna del Parabiago calcio: “Violenze inaccettabili”

Parabiago (Milano), 10 ottobre 2023 - Dopo gli scontri fra ultras del Parabiago e del Sant'Ilario di Nerviano, avvenuti domenica pomeriggio all'esterno del Libero Ferrario di Parabiago, e in seguito ai quali un tifoso nervianese trentenne è ancora ricoverato in condizioni gravi all’ospedale di Legnano, arriva la netta presa di posizione del Football Club Parabiago.

“F.C. Parabiago prende le distanze con forza dai fatti accaduti ieri nei pressi dello stadio Libero Ferrario di Parabiago durante i quali, a margine della partita tra la squadra cittadina del San Lorenzo e gli ospiti del Sant’Ilario, ignoti mascherati e armati di bastoni e bottiglie si sono resi protagonisti di violenze inaccettabili”, si legge in un comunicato ufficiale del club granata.

"Condanneremo sempre con decisione – prosegue la nota del club – chi decide di calpestare i valori dello sport rendendosi attore di simili atti e ringraziamo le forze dell’ordine prontamente intervenute augurandoci che dai filmati diffusi si possa risalire ai colpevoli”. Intanto i carabinieri continuano le indagini per dare un volto ed un nome ai violenti entrati in azione domenica pomeriggio in via Marconi a due passi dallo stadio