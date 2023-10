Scontri tra gruppi di tifosi davanti allo stadio. Quattro contusi in ospedale

Una tranquilla partita di Terza categoria, è finita in rissa con quattro feriti trasportati in ospedale a Legnano: l’episodio nel pomeriggio di oggi nei pressi del campo sportivo Libero Ferrario di Parabiago, dove era in programma la partita San Lorenzo di Parabiago–Sant’Ilario. La partita era in corso quando piccoli gruppi di tifosi, alcuni con il volto coperto e armati di bastoni, si sono scontrati nelle strade vicine allo stadio. L’inatteso quanto violento scontro si è concluso con botte e contusioni. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce rossa di Legnano e Busto Arsizio e della Croce bianca di Legnano. Cinque i contusi di età compresa tra i 16 e i 56 anni: tre sono stati poi condotti in codice giallo all’ospedale di Legnano. I carabinieri indagano per risalire ai responsabili dei tafferugli. P.G.