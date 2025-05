Ex discarica di Cerro, futuro green. Progetto recupero ambientale al via: “Parco solare e no rifiuti pericolosi”

Cerro Maggiore (Milano), 17 maggio 2025 – Torna al centro del dibattito politico di Cerro Maggiore il progetto di recupero ambientale dell’ex discarica di Baraggia. La lista “Centrodestra Unito” esprime soddisfazione per la recente convocazione della Commissione Territorio, occasione che ha permesso anche al Comitato cittadino di esprimere la propria posizione. L’iniziativa, trasmessa in streaming, ha raccolto quasi 900 visualizzazioni in pochi giorni, segno – secondo gli esponenti di maggioranza – di un interesse concreto da parte della cittadinanza e di un ritorno positivo in termini di trasparenza e chiarezza.

Dal gruppo consiliare sottolineano inoltre con favore un cambio di atteggiamento da parte dello stesso Comitato, che, dopo le critiche ricevute anche da alcuni suoi simpatizzanti, sembrerebbe riconsiderare la propria posizione. “Siamo lieti – affermano – che si stia riflettendo con più apertura su un progetto che punta davvero al ripristino ambientale, dopo gli errori del passato, in particolare la firma dell’Accordo di Programma del 2009 che lasciò il nostro Comune solo, scaricando Regione, Ministero e privati dagli obblighi di recupero dell’area”.

Soddisfazione viene espressa anche per la timida apertura del Comitato alla realizzazione di un parco fotovoltaico nell’area, che rappresenta – secondo il Centrodestra – uno dei capisaldi dell’intero progetto. Restano però, secondo la maggioranza, molte ambiguità nei messaggi del Comitato, a partire da quella che viene definita “una campagna di disinformazione” riguardo la presenza di rifiuti industriali. “Non ci sarà alcuno spazio per rifiuti pericolosi – ribadiscono – il progetto prevede solo l’utilizzo di terre e rocce di scavo e materiali compatibili, come laterizi o residui agricoli. Tutto materiale non inquinante, come già spiegato in modo dettagliato nelle commissioni consiliari”.

Intanto il 1 giugno è stata convocata la Conferenza dei Servizi in Regione Lombardia e il comitato antidiscarica sta spingendo perché venga convocato un consiglio comunale aperto alla cittadinanza in nome della massima trasparenza.