Enea Benedetto, l’ex patron del Legnano Calcio punta alla Pro Vercelli

Legnano (Milano), 31 marzo 2025 - Nel vasto palcoscenico del calcio italiano, dove le vicende societarie spesso assumono toni da commedia dell'arte, riemerge il nome di Enea Benedetto. Dopo aver lasciato il segno, non propriamente indelebile, nelle piazze di Alessandria e Legnano, l'intraprendente imprenditore torinese sembra ora rivolgere le sue attenzioni verso la storica Pro Vercelli. La sua recente presenza sugli spalti del "Silvio Piola" di Vercelli, in occasione della partita delle "bianche casacche", non è passata inosservata. Accompagnato da un collaboratore, Benedetto ha assistito all'incontro, alimentando speculazioni su un suo possibile interesse per il club piemontese. A suggellare queste voci, un post sui social in cui Benedetto, a nome del SEIH (Saudi-European Innovation Hub), ha espresso entusiasmo per una possibile collaborazione con la Pro Vercelli. Nel messaggio, l'ex patron lilla ha dichiarato: "Siamo entusiasti di annunciare il nostro interesse, come SEIH (Saudi-European Innovation Hub), per la storica Pro Vercelli, un club calcistico che incarna i valori di tradizione, eccellenza e spirito competitivo."

Ha poi proseguito delineando una visione di sinergia tra imprenditori piemontesi e sauditi, con l'obiettivo di promuovere innovazione e internazionalizzazione nel mondo dello sport. Un ruolo chiave, secondo Benedetto, sarebbe ricoperto dal "Talent Token", uno strumento innovativo destinato a valorizzare i talenti sportivi e imprenditoriali.

Tuttavia, la risposta della Pro Vercelli non si è fatta attendere. Attraverso una nota ufficiale, il club ha smentito categoricamente qualsiasi trattativa in corso con Benedetto: "La F.C. Pro Vercelli 1892 smentisce categoricamente le recenti indiscrezioni riguardanti una presunta trattativa per la cessione del club a Enea Benedetto, ex Presidente dell'Alessandria Calcio. La società precisa che non vi è mai stato alcun dialogo né alcun contatto con il sopracitato in merito alla cessione delle quote del club." Questa secca smentita getta una luce ironica sull'intera vicenda. Considerando le precedenti gestioni di Benedetto ad Alessandria e Legnano, entrambe culminate in retrocessioni e situazioni societarie tutt'altro che floride, viene da chiedersi se la Pro Vercelli abbia tirato un sospiro di sollievo nel chiarire l'assenza di trattative. Dopotutto, nel calcio, come nella vita, non sempre chi si propone come salvatore è in grado di mantenere le promesse.