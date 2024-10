Il futuro lilla è scritto. Benedetto ha venduto. Testimone a Zoppi: "I tifosi la nostra forza"

In un uggioso giorno legnanese, nella solenne cornice dello Studio Notarile Bertelli, si è concluso un capitolo importante e se ne è aperto uno nuovo per il glorioso A.C. Legnano. Sergio Zoppi, imprenditore di Rescaldina e uomo dalle radici solide, ha acquisito la totalità delle quote sociali, succedendo a Enea Benedetto, figura che ha attraversato con coraggio e tenacia le burrascose acque della recente storia lilla. Il passaggio delle consegne è avvenuto con la consueta formalità, ma non senza emozione, segnando una svolta che potrebbe ridare lustro al club.

Enea Benedetto, nel congedarsi, non ha mancato di esprimere parole di gratitudine e rispetto per coloro che lo hanno accompagnato in questa difficile avventura nel mondo del calcio: il pm Andrea Trucano, gli avvocati Pipitone e Marioni, ed una menzione speciale per il suo fidato vice, Giulio Cesare Benedetto. Parole dense di affetto per una città che gli è entrata nel cuore e che resterà sempre, come ha dichiarato, la sua seconda casa. "Lavoro, umiltà e saggezza", ha detto, sono le doti che Zoppi porta con sé e che incarnano il miglior spirito imprenditoriale legnanese.

L’imprenditore di Rescaldina Zoppi (che sarà operativo da subito), dall’alto della sua compostezza lombarda, non ha nascosto l’emozione per questa nuova avventura. Con piglio deciso, ha delineato gli ambiziosi obiettivi per il futuro: rafforzare la squadra, riportare il Legnano ai vertici del calcio italiano, e farlo con l’entusiasmo e la passione di tutta la comunità. Parole misurate, ma intrise di quel pragmatismo tipico della nostra terra, che promettono impegno, sacrificio e, soprattutto, sogni.

"Il sostegno dei tifosi sarà il carburante di questa rinascita", ha dichiarato, lanciando un appello a chi, sotto i colori lilla, ha sempre trovato motivo di orgoglio.

Ora, con il testimone passato nelle mani di Zoppi, i tifosi lilla attendono fiduciosi che il campo restituisca il frutto di questa nuova gestione, mentre il cielo di Legnano, ancora una volta, si colora di lilla.