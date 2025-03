Donne e prevenzione. Via alle iniziative

L’8 marzo non è solo mimose e momenti di festa per le donne. Questa data deve essere soprattutto un’occasione per invitare le donne a pensare alla loro salute, in termini di prevenzione delle malattie. In quest’ottica si collocano due iniziative programmate per il fine settimana: le visite cardiologiche all’ospedale di Magenta e la camminata lungo il canale Villoresi da Castano Primo a Nosate promossa dall’associazione "Cuore di donna".

Il primo momento è un incontro dibattito che si terrà domani dalle 18 in ospedale sul tema “Donna e cuore: il trattamento della pressione arteriosa nelle donne, l’infarto nelle donne e i cambiamenti cardiovascolari durante la menopausa”. Per tutta la mattinata di sabato, dalle 9 alle 13, i medici della cardiologia saranno presenti negli ambulatori al quarto piano dell’ospedale per effettuare elettrocardiogrammi e misurare la pressione arteriosa alle dipendenti che vorranno sottoporsi a questi controlli. Nello stesso orario con libero accesso, previa prenotazione al Cup, ci sarà la possibilità per tutte le donne del territorio di effettuare gli stessi esami.

L’iniziativa di Cuore di donna prevede la partenza della camminata alle 9 di domenica da villa Rusconi. Seguendo il corso del canale Villoresi, camminando lungo l’alzaia, si arriverà a Santa Maria in Binda di Nosate, dove ci sarà la possibilità di partecipare ad un momento di rilassamento muscolare.

G.Ch.