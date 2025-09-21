Giovane donna accoltellata alla festa patronale di Boffalora: coperta di sangue, chiede aiuto a una bancarella

Milano – Un episodio di violenza ha turbato la domenica mattina a Boffalora sopra Ticino, nel Milanese, dove una donna di 35 anni è stata accoltellata (non è noto con quale arma). L’episodio si è verificato intorno alle 10 in piazza Matteotti, nel cuore del paese, proprio mentre era in corso la festa patronale “La Sucia” e la zona iniziava a riempirsi di visitatori.

Le circostanze che hanno portato all’aggressione rimangono ancora da chiarire. Secondo alcune primissime ricostruzioni, tutto sarebbe nato da un diverbio che ha rapidamente degenerato in violenza fisica. La dinamica precisa dell’accaduto è tuttora oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine, che stanno raccogliendo testimonianze e ricostruendo i fatti.

Dopo essere stata colpita, la donna è riuscita con le proprie forze a raggiungere uno degli stand della festa, dove ha chiesto aiuto ai presenti. L’allarme è scattato immediatamente, mobilitando un imponente dispositivo di soccorso: sul luogo sono intervenuti un’ambulanza della Croce Bianca, un’automedica e persino l’elisoccorso.

La trentacinquenne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. Inizialmente le sue condizioni apparivano critiche, destando grande preoccupazione tra i soccorritori. Tuttavia, dopo le prime cure e la stabilizzazione, il quadro clinico si è fortunatamente rivelato meno grave del temuto. La donna non è in pericolo di vita.

Le indagini sono condotte congiuntamente dalla polizia locale e dai carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. Gli investigatori sono al lavoro per identificare e rintracciare il presunto aggressore, che si è allontanato dal luogo dell’aggressione.