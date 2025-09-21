La scuola tra gli alberi

Cecilia Daniele
La scuola tra gli alberi
Legnano
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Irruzione a LainateMorto a 16 anniMilanesi più ricchiOmicidio Sesto San GiovanniMaltempo in arrivoLabubu mania
Acquista il giornale
CronacaPernottamenti. Nel 2025 trend in crescita
21 set 2025
PAOLO GIROTTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Legnano
  3. Cronaca
  4. Pernottamenti. Nel 2025 trend in crescita

Pernottamenti. Nel 2025 trend in crescita

I dati elaborati dall’Osservatorio regionale sul turismo hanno evidenziato un dato importante e significativo: i pernottamenti relativi...

I dati elaborati dall’Osservatorio regionale sul turismo hanno evidenziato un dato importante e significativo: i pernottamenti relativi...

I dati elaborati dall’Osservatorio regionale sul turismo hanno evidenziato un dato importante e significativo: i pernottamenti relativi...

I dati elaborati dall’Osservatorio regionale sul turismo hanno evidenziato un dato importante e significativo: i pernottamenti relativi ai Comuni del progetto "Tra Navigli e Ticino - Percorsi di autenticità" sono cresciuti di oltre il 15% nel corso del 2025.

È questo uno dei dati emersi in occasione del convegno tenutosi questa settimana a palazzo Lombardia a Milano e che aveva come oggetto principale la presentazione del Festival d’Autunno, iniziativa culturale inserita in questo stesso progetto e in programma nei fine settimana del 4-5 e 11-12 ottobre.

Al convegno hanno preso parte tra gli altri l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali e il vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Abbiategrasso, Beatrice Poggi.

"Il turismo nei territori dei Navigli - Ticino ha registrato un trend di crescita - ha detto Barbara Mazzali - con una prevalenza di italiani (70%) rispetto agli stranieri (30%). Le strutture alberghiere sono state preferite a quelle extralberghiere, attestandosi all’82%".

Va ricordato, inoltre, che il Comune capofila del macro-progetto per la valorizzazione di questi territori è proprio Abbiategrasso, mentre le amministrazioni coinvolte sono quelle di Albairate, Bernate Ticino, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Corbetta, Cusago, Gaggiano, Ozzero, Trezzano sul Naviglio, Vermezzo con Zelo e Zibido San Giacomo.

P.G.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata