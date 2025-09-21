Pernottamenti. Nel 2025 trend in crescita

I dati elaborati dall’Osservatorio regionale sul turismo hanno evidenziato un dato importante e significativo: i pernottamenti relativi ai Comuni del progetto "Tra Navigli e Ticino - Percorsi di autenticità" sono cresciuti di oltre il 15% nel corso del 2025.

È questo uno dei dati emersi in occasione del convegno tenutosi questa settimana a palazzo Lombardia a Milano e che aveva come oggetto principale la presentazione del Festival d’Autunno, iniziativa culturale inserita in questo stesso progetto e in programma nei fine settimana del 4-5 e 11-12 ottobre.

Al convegno hanno preso parte tra gli altri l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali e il vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Abbiategrasso, Beatrice Poggi.

"Il turismo nei territori dei Navigli - Ticino ha registrato un trend di crescita - ha detto Barbara Mazzali - con una prevalenza di italiani (70%) rispetto agli stranieri (30%). Le strutture alberghiere sono state preferite a quelle extralberghiere, attestandosi all’82%".

Va ricordato, inoltre, che il Comune capofila del macro-progetto per la valorizzazione di questi territori è proprio Abbiategrasso, mentre le amministrazioni coinvolte sono quelle di Albairate, Bernate Ticino, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Corbetta, Cusago, Gaggiano, Ozzero, Trezzano sul Naviglio, Vermezzo con Zelo e Zibido San Giacomo.

P.G.