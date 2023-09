Daniela Cassina e Gabriella Andreasi, le due coriste di Nerviano uccise in autostrada ricordate al Novara Gospel

Daniela Cassina e Gabriella Andreasi, le due coriste legnanesi del coro Let’s Gospel di Nerviano morte nella notte tra l’8 e il 9 ottobre dello scorso anno in autostrada a Trecate, sono state ricordate alla XIX edizione del Novara Gospel Festival. Un lungo applauso sulle note di “Take It to the Lord in Prayer” dell’NGF Workshop Choir, ha tributato il giusto ricordo per le due donne che lo scorso anno stavano proprio recandosi a Novara per il festival come ricorda Sonia Turcato della direzione artistica del Novara Gospel Festival: «Daniela e Gabriella si erano iscritte al workshop l’anno scorso, insieme ad alcuni componenti del loro coro, i Let’s Gospel di Nerviano. Si erano subito ambientate e avevano vissuto con entusiasmo e passione tutto il percorso formativo, inclusi i due concerti finali, il primo a Trecate nel mese di giugno e il secondo al Teatro Coccia di Novara ad ottobre. Purtroppo al termine di quest’ultimo concerto, sulla strada di rientro a casa hanno avuto un terribile incidente, causato da un pirata della strada, durante il quale hanno perso la vita».

In questi giorni la procura di Novara ha chiesto il rinvio a giudizio per il 25enne di origine nigeriana che in quella tragica notte ha tamponato l’auto su cui viaggiavano Daniela Cassina e Gabriella provocandone la morte. Il 25enne dovrà rispondere di omicidio stradale, omissione di soccorso, guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e guida senza patente. Dopo l'incidente l'africano era fuggito nei campi ma era stato trovato ed arrestato dai carabinieri.