Da Marcora a Strada a Tosi. Scelti i grandi del passato per le nuove vie della città

Una nuova via dedicata a Giuseppina Marcora, l’indimenticata staffetta partigiana scomparsa nel 2020, e il piazzale di fronte al Cimitero Monumentale che sarà dedicato a Giovanni Novara, la prima vittima della violenza fascista, ucciso a vent’anni il 17 luglio 1922; ma anche una palestra cittadina che porterà il nome di Gigi Riva e una pista ciclabile che porterà il nome della pioniera del ciclismo Alfonsina Strada.

Ci sono anche loro nella prossima infornata di dedicazioni decise dalla giunta legnanese in occasione della riunione della scorsa settimana. In numerosi casi le dedicazioni sono strettamente collegate alle personalità che hanno caratterizzato la contrapposizione al fascismo e sono frutto di richieste specifiche.

È il caso delle proposte presentate dall’Anpi locale, che hanno riguardato appunto Giuseppina Marcora, il comandante partigiano Arno Covini, il già citato Giovanni Novara e Francesca Mainini, anche lei partigiana. A queste proposte si sono aggiunte anche quella presentata per ricordare la memoria di Don Luigi Giussani, fondatore del Movimento di Comunione e Liberazione, e quella della Commissione Pari Opportunità per Alfonsina Strada.

Infine, le volontà espresse dall’amministrazione comunale, che ha deciso di ricordare nella toponomastica anche Tina Anselmi, insegnante, sindacalista, esponente della DC, più volte ministro; Gigi Riva, debuttante in Serie C con la maglia del Legnano; Luigi Accorsi, dirigente della Franco Tosi di Legnano e poi sindaco di Legnano dal 1961 al 1975; e Giacomo Matteotti, figura di rilievo nella storia politica italiana e "straordinario esempio di rigore morale e impegno civile".

Ecco come si è infine deciso di ricordare queste figure nelle varie parti della città: la nuova via di collegamento tra via Cadorna e via Cosimo del Fante diventerà via Giuseppina Marcora; lo spazio verde tra via San Bernardino, via Cimarosa e via Bruno Giordano prenderà il nome di Giardino Arno Covini; il piazzale del Cimitero Monumentale si chiamerà Largo Giovanni Novara e la palestra di via Calatafimi Palestra Francesca Mainini.

Lo spazio verde tra via Pisa, via Arezzo e via Abruzzi, poi, prenderà il nome di Giardino Don Luigi Giussani; la pista ciclabile parallela a via per San Giorgio su Legnano si chiamerà Pista Ciclabile Alfonsina Strada; mentre la Scuola dell’Infanzia di via Cavour diventerà Scuola dell’Infanzia Tina Anselmi. A Gigi Riva, infine, verrà dedicata la palestra Ex GIL di via Milano, da poco recuperata, mentre a Giacomo Matteotti verrà dedicata la sala consiliare.