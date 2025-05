Chiosco del Parco Castello. Si inizia con un ambulante

Sarà un chiosco ambulante a prendere temporaneamente il posto del bar/chiosco storico del Parco Castello di Legnano che, da qualche mese, ha improvvisamente perso per strada il gestore che avrebbe dovuto garantire l’apertura del punto di ristoro anche durante la prossima estate e poi sino al 2026. La situazione è nota, anche perché sull’argomento era stata presentata un’interrogazione in consiglio comunale. Il Comune di Legnano, infatti, aveva ricevuto formale comunicazione dalla Camera di Commercio di avvenuta cessazione della precedente società concessionaria e, di conseguenza, anche dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel chiosco, esito della sentenza di liquidazione dell’operatore in questione, datata 9 gennaio. A quel punto, valutato che la complessità della situazione ha reso molto probabile la nuova assegnazione del chiosco solo a stagione estiva inoltrata, privando l’area del consueto luogo di ristoro, l’amministrazione comunale si è dovuta muovere per trovare una soluzione alternativa e rimediare alla mancanza.

Questa settimana, dopo la decisione assunta in giunta, si è dunque aperta la ricerca di un operatore ambulante che possa farsi carico del servizio di ristoro per i mesi di interregno che condurranno poi all’identificazione del gestore definitivo. Il chiosco ambulante troverà spazio a pochi passi di distanza dal chiosco solito, nel cuore del Parco: al nuovo operatore che deciderà di farsi avanti per la gestione del punto ristoro verrà richiesto di garantire un periodo di apertura di almeno sei giorni a settimana, compresi sabato e domenica, per almeno 40 ore/settimana nella stagione estiva.