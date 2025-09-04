Castano Primo, controlli della polizia locale nei boschi dello spaccio

Castano Primo (Milano), 4 settembre 2025 – La Polizia locale di Castano Primo, insieme al Comando di Nosate, ha intensificato i controlli nelle aree boschive contro lo spaccio e il consumo di droga.

Nei giorni scorsi sono stati fermati due uomini, un marocchino e un italiano, entrambi pregiudicati. I due hanno dichiarato di essere diretti a una postazione di spaccio. Per uno di loro è emerso un provvedimento di carcerazione con pena sospesa.

I controlli hanno riguardato anche le strade limitrofe alle aree boschive. Diverse le sanzioni elevate: alcuni conducenti sono stati multati perché percorrevano via Tornavento, interdetta al traffico. In un caso un automobilista, recidivo alla guida senza patente, è stato denunciato e il veicolo sequestrato ai fini della confisca.

Un altro uomo, fermato nei pressi di una piazzola di spaccio, ha tentato la fuga a piedi. È stato raggiunto dagli agenti e sanzionato con una multa di 5.000 euro. Guidava senza aver mai conseguito la patente.