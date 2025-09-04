Il cerchio che non si chiude

Enrico Camanzi
Il cerchio che non si chiude
Legnano
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
La famiglia ArmaniUomo misterioso Silvana DamatoNeve GaviaSuperEnalotto Carlo AcutisBake off 2025
Acquista il giornale
CronacaCastano Primo, controlli della polizia locale nei boschi dello spaccio
4 set 2025
CHRISTIAN SORMANI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Legnano
  3. Cronaca
  4. Castano Primo, controlli della polizia locale nei boschi dello spaccio

Castano Primo, controlli della polizia locale nei boschi dello spaccio

Sono state fermate due persone che verranno allontanate dal territorio comunale. Per uno di loro è emerso un provvedimento di carcerazione con pena sospesa

La PL di Castano Prima nei boschi dello spaccio

La PL di Castano Prima nei boschi dello spaccio

Per approfondire:

Castano Primo (Milano), 4 settembre 2025 – La Polizia locale di Castano Primo, insieme al Comando di Nosate, ha intensificato i controlli nelle aree boschive contro lo spaccio e il consumo di droga.

Nei giorni scorsi sono stati fermati due uomini, un marocchino e un italiano, entrambi pregiudicati. I due hanno dichiarato di essere diretti a una postazione di spaccio. Per uno di loro è emerso un provvedimento di carcerazione con pena sospesa. 

I controlli hanno riguardato anche le strade limitrofe alle aree boschive. Diverse le sanzioni elevate: alcuni conducenti sono stati multati perché percorrevano via Tornavento, interdetta al traffico. In un caso un automobilista, recidivo alla guida senza patente, è stato denunciato e il veicolo sequestrato ai fini della confisca.

Un altro uomo, fermato nei pressi di una piazzola di spaccio, ha tentato la fuga a piedi. È stato raggiunto dagli agenti e sanzionato con una multa di 5.000 euro. Guidava senza aver mai conseguito la patente.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata