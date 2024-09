Carol Maltesi uccisa e fatta a pezzi, nuovo processo d’Appello per Davide Fontana: può saltare la premeditazione

Milano – Annullata con rinvio la condanna all'ergastolo per Davide Fontana, l'ex bancario che nel gennaio 2022, a Rescaldina in provincia di Milano, uccise e fece a pezzi Carol Maltesi. I giudici della Cassazione hanno disposto un nuovo giudizio in relazione all'aggravante della premeditazione. Sono da ritenere definitive le contestazioni di omicidio volontario, distruzione e occultamento di cadavere. In secondo grado l'uomo è stato stato condannato dalla Corte d'assise di appello di Milano all'ergastolo mentre in primo grado era stato condannato a 30 anni.

Quello di Carol Maltesi fu un omicidio particolarmente efferato. Carol fu colpita alla testa con un martello per 13 volte mentre era legata a un palo e poi finita con una coltellata alla gola. Il 44enne non avrebbe accettato l'imminente trasferimento della giovane in provincia di Verona. Dopo l'omicidio Fontana ha fatto a pezzi il corpo tenendo i resti nel congelatore e infine gettandoli in quattro sacchi di plastica da un dirupo a Paline di Borno, in provincia di Brescia.

Nei confronti dell'imputato è stata confermata l'aggravante della crudeltà nell'omicidio volontario oltre ai reati di distruzione e occultamento di cadavere. L'annullamento con rinvio riguarda solo la premeditazione