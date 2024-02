Omicidio Carol Maltesi, Fontana in aula: “Chiedo scusa a tutti, darei la mia vita per poter tornare indietro”

“Vorrei chiedere ancora scusa a tutti per la cosa terribile che ho fatto. Vorrei chiedere scusa a genitori di Carol. So che posso sembrare distaccato quando parlo, ma in realtà dentro di me provo dolore. Ripenso a quel giorno e a ciò che ho commesso e provo grande sofferenza. Sono fermamente deciso a voler riparare, per quanto possibile, alla mie azioni. Vorrei precisare solo che dei soldi non mi è mai interessato nulla. Non so se potrò mai essere perdonato per quello che ho fatto. Darei davvero la mia vita per tornare indietro. Passerò il resto dei miei giorni a cercare di aiutare gli altri e riparare”.

Sono le parole che Davide Fontana, killer reo confesso di Carol Maltesi, ha pronunciato nell’aula del tribunale di Milano dove è in corso il processo d’Appello. La procura generale, rappresentata dal sostituto procuratore generale Massimo Gaballo, ha chiesto l'ergastolo. Alla richiesta si è associata anche la parte civile del bambino di Carol, chiedendo inoltre 100mila euro di risarcimento. In primo grado Fontana era stato condannato a 30 anni, nonostante l’accusa avesse chiesto l’ergastolo.

Carol Maltesi era stata uccisa l’11 gennaio 2022 a Rescaldina, nel Legnanese, dove vittima e carnefice abitavano in una casa di corte ed erano vicini di casa. Fontana l’aveva presa a martellate durante un gioco erotico, per poi sgozzarla, farla a pezzi e mettere il cadavere in un congelatore a pozzetto acquistato online prima dell’omicidio. Il corpo della ragazza era rimasto lì circa due mesi, prima di essere caricato in auto e gettato in un dirupo a Borno, nel Bresciano.