Rinasce l’ex Cantoni: il primo inquilino del Vgp Park è un’azienda del settore automobilistico

Legnano, 14 marzo 2025 – Prende vita il nuovo hub dedicato alla logistica che, nella mappa della città, ha occupato il posto dell’ex Cotonificio Cantoni di via Jucker, demolito qualche mese fa: il gruppo Vgp Nv, proprietario, gestore e sviluppatore europeo di immobili logistici e semi-industriali, ha consegnato i primi spazi all’interno del Vgp Park Legnano, questa la denominazione dell’hub legnanese, a Melchioni Car System.

L’area locata a Melchioni Car System, realtà di riferimento nel settore automobilistico, copre circa settemila metri quadrati e offre soluzioni efficienti per le esigenze logistiche e produttive dell’azienda: il primo tenant del Vgp Park Legnano è un’azienda italiana specializzata nell’illuminazione e nei retrovisori per il settore automobilistico e ha scelto di avere una sede in questo contesto per ampliare la capacità operativa e ottimizzare la gestione.

Grazie alla nuova sede, Mcs punta a migliorare i tempi di consegna e potenziare le proprie attività di stoccaggio, movimentazione e spedizione. "Siamo entusiasti di trasferirci nel nuovo polo di Legnano – ha dichiarato Luca Azioneti, country manager di Melchioni Car System – una scelta strategica che ci consentirà di migliorare ulteriormente i nostri servizi e di rispondere con maggiore efficienza alle esigenze del mercato”.

L’immobile è stato progettato per ottenere la certificazione Breeam Excellent e in conformità con la Eu Taxonomy, che attesta il rispetto dei criteri avanzati in termini di sostenibilità e impatto ambientale.

Inoltre, il sito ospita un impianto fotovoltaico da 1 Mwp e ampie aree verdi per un totale di ottomila metri quadrati, tra cui una facciata con design arboreo lungo via Jucker. L’operazione punta a divenire un esempio virtuoso di rigenerazione urbana, con la trasformazione di un’area industriale dismessa in un’infrastruttura funzionale, capace di attrarre investimenti e generare valore per il territorio.

Il Vgp Park Legnano parco sorge in via Jucker, nell’area precedentemente occupata dall’ex Cotonificio Cantoni, uno dei principali insediamenti industriali storici della zona. La posizione strategica, a 500 metri dall’uscita dell’autostrada A8, garantisce un collegamento diretto con Milano e con l’A4. L’operatore Vgp ha di recente annunciato i risultati finanziari del 2024 con un utile netto di 287 milioni di euro, più che triplicato su base annua, e con una crescita del valore netto dell’8,4% fino a 2,4 miliardi.