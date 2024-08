A Legnano canile e gattile senza posti liberi: record di sequestri e abbandoni

Legnano (Milano) – Il Ferragosto alla Protezione animali di Legnano (Pal) è stato un giorno di ordinario lavoro per i volontari. Dalle 6 alle 19 la giornata è trascorsa pulendo le gabbie e nutrendo gli ospiti. È andata meglio a cani e gatti: si sono rinfrescati in piccole bacinelle, hanno giocato e dormito. “Continuano ad arrivare tanti cani dal sanitario: venerdì ci hanno portato due cuccioli di 8 mesi, recuperati la Polizia locale di Castano Primo - spiega la responsabile Antonella Legnani - Sono stati visitati dal veterinario e stanno bene, sono belli e allegri. Poi proseguono le segnalazioni telefoniche di maltrattamenti. E anche le telefonate di chi ci dice di non poter più tenere il proprio cane. Quasi tutti i giorni ci misuriamo con questi temi. Ma lo diciamo ancora una volta: il canile e il gattile sono saturi”.

La Pal si occupa quotidianamente di circa 150 tra cani e gatti in struttura, oltre alle numerose colonie feline del territorio. Non solo. Purtroppo nei giorni scorsi sono morte due gattine a causa della parvovirosi, una patologia trasmessa da un virus, che può essere estremamente pericolosa e letale, soprattutto per i cuccioli. Proprio per questo il gattile è chiuso da tempo, per evitare un’epidemia.

“Quindici giorni fa due ragazzi ci hanno portato due micetti appena nati, con gli occhi chiusi e il cordone ombelicale ancora attaccato - prosegue Legnani -. Li hanno trovati abbandonati, messi in uno scatolone e portati qui. Abbiamo bisogno di balie, cioè di persone dotate di grande pazienza che ogni due, tre ore (notte e giorno) diano loro un latte ad hoc con il biberon. Fino ai due mesi del micio. Rinnoviamo l’appello: fate sterilizzare le gatte”.

Ma non c’è solo bisogno di balie. “Per somministrare le terapie ci servono wurstel e sottilette, per pulire le gabbie guanti monouso e sacchi della spazzatura grandi”. E infine domenica 8 settembre, la ’Festa del cane fantasia’, giunta al trentesimo anno. “Un momento toccante sarà la premiazione dei nostri ’affidi del cuore’, dedicata alle adozioni speciali del canile e del gattile: sono animali ammalati, anziani, con problemi comportamentali. Tutto il ricavato della festa lo useremo per pagare le cure veterinarie e i farmaci”.