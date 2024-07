Ecco l’estate e addio a Fido. La Protezione animali tuona:: "Abbandoni già alle stelle"

Sono tanti gli appelli lanciati dalla Protezione animali di Legnano (Pal), in questi giorni d’estate. Il primo è un triste refrain stagionale: i quattro zampe scaricati incivilmente. "È aumentato l’abbandono dei cani - spiega Antonella Legnani, responsabile del canile e del gattile di via Don Lorenzo Milani -. Soltanto in questa settimana, dai canili sanitari di Gallarate e Sedriano, sono arrivati da noi sette cani, tutti senza microchip. Due di questi sono molto anziani, dodici e tredici anni, e hanno problemi importanti di cecità e sordità, quindi faticheranno a essere adottati. Stiamo esaurendo le gabbie per ospitarli: ne abbiamo 67 occupate e ne rimangono solo 4 libere". Da qui il primo appello: "Il cane non è un giocattolo, che quando si rompe si butta, ma è parte viva e integrante di una famiglia".

"È nato il bambino, posso riportarvi il cane? Così ci sentiamo chiedere al telefono - prosegue Stefania, addetta agli affidi -. Oppure, ho sviluppato un’allergia, non posso più tenerlo. E ancora: è diventato aggressivo, morde. Quando facciamo un’adozione cerchiamo sempre di abbinare alla persona il cane migliore, ascoltando le esigenze e usando anche un po’ del nostro intuito. Ma l’adozione è responsabiltà, progetto. Non è il regalo di compleanno per il bambino, che poi stanca e si restituisce". Il secondo appello è sul gattile: "Non portateci mici perché il gattile è chiuso da una settimana per parvovirosi, patologia trasmessa da un virus, che può essere estremamente pericolosa e letale, soprattutto per i cuccioli - riprende Legnani -. Al momento non possiamo ritirare nessun gatto, ma telefonateci e vi daremo tutte le indicazioni su come comportarvi, se per esempio trovate una colonia felina". Terzo appello: serve cibo umido per gatti e gattini, in bustine o scatolette. Quarto appello: "Abbiamo messo i cartelli, ma sembra che nessuno li legga: non ritiriamo pane secco, non lo diamo agli animali, al contrario ci riempiremmo di topi".

Quinto: "La Pal non è una discarica, e l’area è ora videosorvegliata da noi e Polizia locale. Fuori dalla porta ci siamo ritrovati un materasso matrimoniale lurido all’impossibile, schermi di pc e televisiori, mobili e sacchi della spazzatura. I furbetti sono avvertiti". In ultimo una segnalazione e un ringraziamento. "L’8 settembre ci sarà la manifestazione "Cane fantasia", con sfilate e adozioni. E doveroso è un rigraziamento a tutti coloro che ci hanno donato il loro 5 per mille, per la cifra complessiva di 72mila euro. Saranno una boccata d’ossigeno per sostenere le spese mediche, comprare il cibo per gli animali, pagare le utenze della struttura, conclude Legnani. Silvia Vignati