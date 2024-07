Lotta all’abbandono degli animali: a Legnano nasce l’idea “Ti presto Fido”. Cos’è e come funziona

Legnano (Milano) – Antonella Legnani, la responsabile della Protezione animali di Legnano, aveva messo in guardia: sta aumentando l’abbandono dei cani. In una sola settimana, ben 7 quattro zampe erano stati portati nella struttura di via Don Lorenzo Milani. Scaricati dai proprietari, senza microchip. Ma a fronte degli incivili che si sbarazzano dei loro animali, esistono volontari disposti a prendersi cura di loro. C’è una piattaforma che potrebbe arginare il fenomeno dell’abbandono estivo: si chiama "Ti presto Fido".

Nata in Francia, conta più di un milione di membri. Crea una relazione fra proprietari impossibilitati a occuparsi dei propri cani (per le ragioni più svariate) e volontari che abitano vicino a loro, motivati a occuparsi delle bestiole. La piattaforma è una soluzione intelligente che va incontro a tanti fattori: spiagge e strutture ricettive che non accettano pet, costi troppo alti dei "dog-sitter", picchi di lavoro in città che impediscono al proprietario di portare a spasso il quattro zampe un paio di volte al giorno. Anche programmare un fine settimana può diventare un problema, se il cane non è benvoluto in hotel.

Affidarlo allora a un prestatario è la soluzione. Il proprietario può collegarsi alla piattaforma e iscriversi, scoprendo così gratuitamente i volontari nei paraggi. Inizia a entrare in confidenza con loro, prima di cedergli il guinzaglio. Quando è controllato dal prestatario, il cagnolino è tutelato dalla sua assicurazione di responsabilità civile, oltre che da una linea telefonica di assistenza veterinaria disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni, in caso di problemi di salute. Inoltre, tutti i membri della community possono far verificare la loro identità, favorendo un clima di fiducia tra di loro.

E sui volontari, cosa diciamo? Anche qui la platea è sfaccettata: c’è chi vorrebbe un cane ma nel monolocale come si fa, oppure il partner non ne vuol sapere, oppure è spaventato dai costi per il suo mantenimento, o il regolamento condominiale lo vieta, il pendolarismo lavorativo non lo permette, e se puoi divento allergico al pelo? Ecco che allora il prestito risolve le questioni. Portanno godere del cagnolino solo per il piacere di qualche passeggiata, per qualche ora o per un week-end. Potranno vivere un’avventura, condividere un pic-nic o semplicemente guardare la tv insieme. I volontari, sorretti da una motivazione daranno al cane le stesse attenzioni del proprietario e lo stesso amore che riceve nel quotidiano.