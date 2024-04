Canegrate, dopo il tentato furto cade in un dirupo di una decina di metri: arrestato e trasportato in ospedale

Canegrate (Milano), 10 aprile 2024 – Tenta il furto di un monopattino in un villetta e, una volta scoperto, decide di darsi alla fuga ma nella direzione sbagliata, saltando senza volerlo in un dirupo alto una decina di metri: è finita così, con una diagnosi di fratture multiple e una denuncia per tentato furto l’avventura di un ladro 21enne, originario dell’Honduras e con qualche precedente.

L’episodio ha avuto come teatro, nella serata di giovedì, una zona di confine tra Canegrate e l’abitato di san Vittore Olona: il giovane era già riuscito a introdursi nel giardino di una villetta per provare a sottrarre un monopattino qui conservato ma la padrona di casa si è accorta di quanto stava accadendo e, alla vista del ladro, ha urlato.

Il giovane, una volta scoperto, ha dunque pensato bene di desistere dal suo intento ma, invece di darsi alla fuga scegliendo l’itinerario da cui era penetrato nel giardino, ha deciso di saltare la recinzione nella direzione opposta.

Una scelta sbagliata, perché al di là della recinzione, in località della Battaglia e già entro i confini di san Vittore Olona, il giovane si è trovato a precipitare per dieci metri in un dirupo.

Per soccorrerlo è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del fuoco: dopo di che il 21enne è stato trasportato, con fratture multiple, in ospedale e ai Carabinieri intervenuti sul posto non è restato altro da fare che denunciarlo per tentato furto.