Vidigulfo, furto alla lavanderia self service: tanti danni per soli 100 euro di bottino

Vidigulfo (Pavia), 9 aprile 2024 - Ladri di monetine in azione a Vidigulfo. Non hanno però preso di mira distributori automatici di bevande e snack in scuole o uffici, ma la cassa di una lavanderia self service. Gli ignoti malviventi hanno agito nella notte tra lunedì e oggi, martedì 9 aprile, in via Roma a Vidigulfo. Prima hanno scassinato la porta principale dell'ingresso, in orario di chiusura notturno, non trattandosi di un esercizio commerciale in funzione 24 ore su 24 come altre attività self service specie in centri più grandi. Poi hanno forzato la cassa dell'apparecchio usato per la selezione e il pagamento del servizio di lavaggio automatico, impadronendosi così di un bottino prevalentemente in monete, per un valore complessivo di circa 100 euro. Quando il furto è stato scoperto, sul posto sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti con una pattuglia della Stazione di Landriano, della Compagnia di Pavia, che hanno effettuato il sopralluogo per cercare elementi che li possano portare a individuare i responsabili. Un colpo dal bottino non particolarmente ricco, anche nelle aspettative dei malviventi che hanno scelto un simile obiettivo, ma facendo danni ben più ingenti, sia alla porta d'ingresso che soprattutto al dispositivo delle lavatrici self service.