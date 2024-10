Il Legnano calcio presenta la nuova maglia: è un inno di fedeltà alla città

Legnano (Milano) – L'A.C. Legnano presenta con orgoglio la nuova maglia per la stagione 2024-2025, simbolo d’identità e appartenenza che unisce prima squadra e Juniores Under 19 sotto l’aura del lilla. Un lilla brillante, raggiante, di quella tonalità viva che richiama i grandi campioni del passato e afferma la continuità gloriosa di un club fiero della sua storia.

La divisa è impreziosita da un colletto e da orli bianchi sulle maniche, dettagli raffinati che incorniciano il piccolo stemma dell’AC Legnano sul lato sinistro, là dove batte il cuore: uno scudo incorniciato d’oro che si ripete, come un eco della sua storia, lungo tutto il fronte e il retro della maglia. Il numero dorato spicca sulla schiena e, poco sopra, in prossimità del collo, campeggia fiera la scritta “Dovunque è Legnano”. Questa frase, celebre strofa di Mameli nel nostro inno nazionale, evoca la gloriosa Battaglia di Legnano del 1176, in cui la Lega Lombarda fronteggiò e sconfisse il Barbarossa.

A suggellare il legame profondo col territorio, sul lato destro della maglia è riprodotto il logo del Palio di Legnano, espressione della tradizione e delle radici cittadine, in collaborazione con il club per tutta la stagione. Una maglia che è, insomma, un inno alla fedeltà e alla gloria passata e futura, da onorare ad ogni passo, ovunque il Legnano scenderà in campo.